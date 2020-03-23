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Evdehayat
Haber Giriş: 23.03.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Suyunuza renk katın: Sağlıklı ve leziz fit su tarifi

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Suyunuza renk katın: Sağlıklı ve leziz fit su tarifi
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Uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendirmenin ilk kurallarından birinin bolca su içmek olduğunu söylüyor. Peki suyunuza biraz renk katmaya ne dersiniz?

Hepimiz, günde ortalama 1,5-2 litre su içmemiz gerektiğiniz biliyoruz. Özellikle tüm dünyanın virüs ile mücadele ettiği şu günlerde su içmenin önemi sağlığımız için çok daha fazla önemli. Su içmeyi daha leziz hale getirebilmek için size harika bir tarif vereceğiz. 

Malzemeler:

-Yarım limon (ince dilimlenmiş)
-4 yaprak nane
-1 adet çubuk tarçın
-Küçük bir parça taze zencefil
-Yarım salatalık (dilimlenmiş)
-1,5 litre su

Hazırlanışı:

Suyu bir sürahiye alın ve bütün malzemeleri içine ilave edin. Suyu yaklaşık 3 saat bekletin. Meyveleri içinden çıkarın ve gün içinde dilediğiniz gibi tüketin.

Biz, meyveler suyun içinde dağılmasın, görüntüyü bozmasın ve gerekenden fazla aroma vermesin diye malzemeleri suyun içinden çıkarmanızı öneriyoruz. Ancak malzemeleri sudan çıkarmadan da tüketebilirsiniz.

Aynı malzemeleri ikince defa kullanmamanız gerektiğini de hatırlatalım. Afiyet olsun.

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