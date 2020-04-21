Sütü, bisküviyi hazırlayın! Evde magnolia yapıyoruz
Magnolia son birkaç yıldır Türkiye’de en popüler sütlü tatlılar arasına girdi. Eh bu ilgi ve sevdi çok haksız da sayılmaz doğrusu. Nefis bir kıvamı ve lezzeti olan bu tatlı, farklı meyve ve bisküvilerle yapıldığında yaratıcılığa da kapı açıyor. Siz de evde magnolia yapmak isterseniz hazır mevsimi de gelmişken aşağıda tarifi bulunan çilekli magnolia’yı deneyebilirsiniz. Kolay gelsin…
Malzemeler:
1 litre bardağı süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı krema
1 paket vanilya
1 paket fındıklı bisküvi
10 adet çilek
Nasıl yapılır?
Süt, şeker, un, nişasta, krema ve yumurtayı derin bir tencerede karıştırarak pişirin.
Kıvamı koyulaşan muhallebiye 1 paket vanilya ekleyip karıştırın ve soğuması için kenara alın.
Bu esnada bisküvileri mutfak robotundan geçirin.
Çilekleri ayıklayıp dilimleyin.
Kaselerin tabanına biraz bisküvi kırıntısı serpiştirin.
Üzerine çilekleri yerinde tutacak kadar muhallebi ekleyin.
Çilekleri kesik kısımları dışa gelecek şekilde kasenin etrafına yerleştirin.
Üzerine yeniden muhallebi koyup üzerini bisküvi kırıntıları ve çileklerle süsleyin.
Buzdolabında 3-4 saat dinlendirip soğuttuğunuz magnolia’larınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
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