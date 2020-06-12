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Evdehayat
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Sürekli yemeniz gereken 5 muhteşem yeşillik

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Sürekli yemeniz gereken 5 muhteşem yeşillik
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Yeşillikler, hemen hepimizin sofrasını süslüyor. Çoğunlukla salatalarda kullandığımız yeşilliklerin vücuda sayısız faydaları bulunuyor. Sürekli yemeniz gereken 5 yeşilliği ve muhteşem yararlarını açıklıyoruz!

1- Tere

Tere, içerdiği mineraller ile kadın hastalıklarına iyi geliyor. Tere aynı zamanda kansızlığın tedavisinde de kullanılıyor. Hafif acı bir tada sahip olan tereyi meyvelerle tatlandırarak tüketebilirsiniz.

2- Pazı

Pazı A, V, ve K vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hazmı kolaylaştıran, kabızlığa iyi gelen bu leziz yeşilliğin sarmasını ve yemeğini yapabilir, dilerseniz salatalarda da kullanabilirsiniz.

3- Maydanoz

Maydanoz, hemen hepimizin mutfağının daimi yeşilliklerinden biridir. Salatalarda, zeytinyağlı yemeklerde rahatlıkla kullanabileceğiniz maydanozu detoks içeceklerinize katabilir, atıştırmalık olarak çiğ halde de yiyebilirsiniz.

4- Karalahana

Ana vatanı Karadeniz olan bu leziz bitki tam bir sağlık deposu! Karalahana, Alzheimer riskini azaltıyor. Üstelik birçok tüketim seçeneği de var; çorba, sarma, zeytinyağlı...

5- Marul

Marul, salataların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Güçlü bir antioksidan olan marul cilt ve saçlara iyi geliyor.

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