Sürekli yemeniz gereken 5 muhteşem yeşillik
Yeşillikler, hemen hepimizin sofrasını süslüyor. Çoğunlukla salatalarda kullandığımız yeşilliklerin vücuda sayısız faydaları bulunuyor. Sürekli yemeniz gereken 5 yeşilliği ve muhteşem yararlarını açıklıyoruz!
1- Tere
Tere, içerdiği mineraller ile kadın hastalıklarına iyi geliyor. Tere aynı zamanda kansızlığın tedavisinde de kullanılıyor. Hafif acı bir tada sahip olan tereyi meyvelerle tatlandırarak tüketebilirsiniz.
2- Pazı
Pazı A, V, ve K vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hazmı kolaylaştıran, kabızlığa iyi gelen bu leziz yeşilliğin sarmasını ve yemeğini yapabilir, dilerseniz salatalarda da kullanabilirsiniz.
3- Maydanoz
Maydanoz, hemen hepimizin mutfağının daimi yeşilliklerinden biridir. Salatalarda, zeytinyağlı yemeklerde rahatlıkla kullanabileceğiniz maydanozu detoks içeceklerinize katabilir, atıştırmalık olarak çiğ halde de yiyebilirsiniz.
4- Karalahana
Ana vatanı Karadeniz olan bu leziz bitki tam bir sağlık deposu! Karalahana, Alzheimer riskini azaltıyor. Üstelik birçok tüketim seçeneği de var; çorba, sarma, zeytinyağlı...
5- Marul
Marul, salataların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Güçlü bir antioksidan olan marul cilt ve saçlara iyi geliyor.
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