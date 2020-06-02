Sukulent nasıl çoğaltılır? İşte püf noktaları...

Sukulent nasıl çoğaltılır?

Sukulent çoğaltmak için, çiçeğinizin dibinden bir yaprağını döndürerek, köküne zarar vermeden koparın. ani bir hareketle çekmemeye dikkat edin, döndürerek koparmak önemli.

Kopardığınız yaprağı 3-4 gün boyunca bir kağıt havlu üzerinde bekletin. Bu bekletme işleminin amacı ise koparılan yaprakta bir hasar oluştuysa iyileşmesine yardımcı olmak.

3-4 gün boyunca kağıt üzerinde beklettikten sonra bir saksıya toprak doldurun. Bizim önerimiz geçirgen yapısından ötürü sukulentler için çok uygun olan Hindistan cevizi toprağı. Saksıyı toprakla doldurun ve, 3-4 gün boyunca kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz sukulent yapraklarını yatay bir şekilde çok hafif bastırarak toprağın üzerine koyun. Unutmayın, yaprakları dikmeyeceksiniz, sadece toprağın üzerine koyacaksınız.

Saksıyı direkt güneş almayan ancak aydınlık olan bir yere koyun.

İki günde bir sprey yardımı ile yaprakları hafifçe ıslatın.

Bir süre sonra ana yaprağın kuruduğunu ve köklerinden yeni filizler çıktığını göreceksiniz.

Bu bebek sukulentleri saksıya almakta ise acele etmeyin. Yapraklar bırakın toprağın üzerinde iyice köklensin.

Sukulent yaprağının filizleri yeterince büyüyüp, filizlendiği yapraktan ayrılıp toprağa iyice kök saldığında minik sukulentler kendi saksısına geçmeye hazır demektir.