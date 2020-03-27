Stor perde nasıl temizlenir?

Mekanizmalı bir yapısı olan stor perdelerin temizliği de diğer perdelere göre farklı. Bu perdeler kullanışlı olsa da temizlemesi biraz zahmetli gibi görünebilir. Fakat, bu konuda bilgili olursanız işiniz daha kolay olacaktır. O halde, stor perdeler nasıl temizlenir? İşte, size yardımcı olacak ipuçları...

Stor perdenizi yerinden çıkarmadan temizlemek için; ilk olarak perdeniz kumaş yapısına dikkat edin. İpek gibi özel bir kumaştan üretilmişse bu konuda bilgili kişilere danışın. Süpürgenin fırçalı başlığıyla perdedeki tozları alın. Daha sonra sabunlu su hazırlayın. Perdenizi tamamen açıp hazırladığınız sabunlu su ile güzelce silin. Ardından temiz su ile perdenizi temizleyebilirsiniz.

Stor perdenizi yerinden çıkarıp temizlemek için; perdenizi tamamen kapatın ve dikkatlice yerinden çıkarın. Ardından uygun bir zeminde perdenizi açın. Bir kovada ılık su ve sabunu karıştırın. Yumuşak bir süngeri sabunlu suda ıslatın ve perdenizin her iki tarafını da güzelce temizleyin. Perdenizde çıkmayan lekeler mevcutsa diş fırçasından faydalanabilirsiniz. Daha sonra temiz su ve süngerle perdenizi silin.



