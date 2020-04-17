Spor ayakkabı nasıl temizlenir?

Kirlenen spor ayakkabınızı ılık su ile kolayca temizleyebilirsiniz. Bunun için temiz bir bezi, ılık suda ıslatın ve ayakkabınızı güzelce silin. Böylece yapısına da zarar vermemiş olursunuz.

Ayakkabınızda çıkarılması zor lekeler mevcutsa beyaz diş macunundan faydalanabilirsiniz. Yumuşak uçlu bir diş fırçasına bir miktar beyaz diş macunu ekleyin. Ardından spor ayakkabınızı yumuşak bir şekilde temizleyin. Lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.

Spor ayakkabınız beyaz ise karbonatla temizlemek oldukça etkili bir yöntem olabilir. Yapmanız gereken; ılık suya bir miktar karbonat ilave edin. Daha sonra yumuşan uçlu bir diş fırçası ile de lekeli bölgeyi güzelce ovalayın.

Ayrıca, ayakkabılar için özel olarak üretilen ayakkabı temizleyicileri ve süngerlerini de tercih edebilirsiniz.