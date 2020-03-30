Sosyal medyanın yıldızı Adana böreği evinize geliyor

Malzemeler:

1 paket baklavalık yufka

1 paket su böreklik yufka

Tost peyniri

Kaşar peyniri

Dil peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

Sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Tereyağını eritin ve bir kasede 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağla karıştırın.

Tepsinizin tabanını yağlayıp baklavalık yufkalardan bir kat yerleştirin.

Yufkanın üzerini yağlayıp yeniden bir kat baklavalık yufka koyun ve bu işlemi 10 kat yufka olana kadar tekrarlayın.

Bu esnada büyükçe bir tencerede su kaynatın.

Böreklik yufkanızı kaynar suya dikkatle sokup çıkardıktan sonra baklavalık yufkaların üzerine yerleştirin.

Yufkanızı yağlayıp üzerine üç peynirden de azar azar yayın.

Üzerine yeniden sıcak suda haşlanmış yufka yayın.

Böreklik yufkalarınız ve peynirleriniz tükenene kadar böyle devam edin; en üst katman yufka olmalı.

Baklavalık yufkaları yine en başta yaptığınız gibi aralarını yağlayarak tepsiye yerleştirin.

Elinizle dikkatle bastırarak böreğin düzleşmesini sağlayın.

En üstünü de bolca yağladığınız böreği kare kare dilimleyin.

Tepsiyi ocağa alıp çevire çevire alt tarafını güzelce kızartın.

Ardından aynı büyüklükte bir tepsiye böreğinizi ters yüz edip üstte kalan kısmı da aynı şekilde pişirin.

Böreğiniz soğuyunca yağları donar ve peynirleri uzamaz, bu nedenle sıcak sıcak tüketin. Afiyet olsun…