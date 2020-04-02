Sosu, pidesi, yağı tamam! İşte evde yoğurtlu döner kebap tarifi
Şöyle üzerine cızır cızır tereyağı gezdirilmiş, bol yoğurtlu, salçalı soslu bir döner kebaba kim hayır diyebilir? Tabii ki hiç kimse! Peki bu enfes lezzeti evinizde yapmaya ne dersiniz? Sizin için en ala dönercilerde yediğinizden daha lezzetli olacak ev yapımı yoğurtlu döner kebap tarifi hazırladık. Bu tarifi uyguladıktan sonra bir daha dışarıda yemek istemeyeceksiniz…
Malzemeler:
Döner için:
400 gram parça dana eti
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Kekik
Sosu için:
3-4 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı ketçap
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı sıcak su
Tuz
Servis için:
2 adet tırnaklı pide
2 adet sivri biber
2 adet domates
Sıvı yağ
Yoğurt
Tereyağı
Nasıl yapılır?
Eti 2 saat kadar dondurucuda bekletip sertleşmesini sağlayın.
Ardından dondurucudan çıkarıp incecik dilimleyin.
Geniş bir tavada kapağı kapalı halde suyunu salıp çekene kadar karıştırmadan pişirin.
Bu esnada tırnaklı pideleri küp küp doğrayın.
Sos için domatesleri rendeleyin.
Tereyağı ve sıvı yağı tencerede kızdırıp salçayı kavurun.
Domates rendesi ve sıcak suyu da ekleyip kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
Ketçap ve tuzu da ekleyip karıştırdıktan sonra sosu ocaktan alın.
Bir başka tavada sıvı yağı kızdırın.
Domatesleri dörde, biberleri ikiye bölüp sıvı yağda kızartın ve kenara alın.
Üçüncü bir tavada da tereyağını kızdırıp küp küp doğradığınız pideleri bu yağda kavurun.
Pideler kavrulurken pişirdiğiniz dönerleri kızdırdığınız tereyağı ve sıvı yağda biraz tuz ve kekik ilavesiyle kızartın.
Yemeğinizi servis edeceğiniz tabakları fırında biraz ısıttıktan sonra pideleri tabaklara bölüştürün.
Üzerine domates sosunu gezdirip etleri pidelerin üzerine dizin. Üzerine biraz daha sos ekleyin.
Tabağın bir kenarına yoğurdu, diğer kenarına kızarttığınız domates ve biberi yerleştirin.
Son olarak tereyağını bir tavada kızdırıp dikkatle tabağın üzerine gezdirin.
Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle