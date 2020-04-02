Sosu, pidesi, yağı tamam! İşte evde yoğurtlu döner kebap tarifi

Malzemeler:

Döner için:

400 gram parça dana eti

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Kekik

Sosu için:

3-4 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Servis için:

2 adet tırnaklı pide

2 adet sivri biber

2 adet domates

Sıvı yağ

Yoğurt

Tereyağı

Nasıl yapılır?

Eti 2 saat kadar dondurucuda bekletip sertleşmesini sağlayın.

Ardından dondurucudan çıkarıp incecik dilimleyin.

Geniş bir tavada kapağı kapalı halde suyunu salıp çekene kadar karıştırmadan pişirin.

Bu esnada tırnaklı pideleri küp küp doğrayın.

Sos için domatesleri rendeleyin.

Tereyağı ve sıvı yağı tencerede kızdırıp salçayı kavurun.

Domates rendesi ve sıcak suyu da ekleyip kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Ketçap ve tuzu da ekleyip karıştırdıktan sonra sosu ocaktan alın.

Bir başka tavada sıvı yağı kızdırın.

Domatesleri dörde, biberleri ikiye bölüp sıvı yağda kızartın ve kenara alın.

Üçüncü bir tavada da tereyağını kızdırıp küp küp doğradığınız pideleri bu yağda kavurun.

Pideler kavrulurken pişirdiğiniz dönerleri kızdırdığınız tereyağı ve sıvı yağda biraz tuz ve kekik ilavesiyle kızartın.

Yemeğinizi servis edeceğiniz tabakları fırında biraz ısıttıktan sonra pideleri tabaklara bölüştürün.

Üzerine domates sosunu gezdirip etleri pidelerin üzerine dizin. Üzerine biraz daha sos ekleyin.

Tabağın bir kenarına yoğurdu, diğer kenarına kızarttığınız domates ve biberi yerleştirin.

Son olarak tereyağını bir tavada kızdırıp dikkatle tabağın üzerine gezdirin.

Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…