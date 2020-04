Sony'den evde kalanlara bedava oyun müjdesi

Sony, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapananlara özel yeni bir kampanya başlattı. 'Evde Oyun Oyna' adını verdiği kampanya neticesinde tüm PS4 kullanıcılarına Uncharted: The Nathan Drake Collection paketini ve Journey adındaki oyunları ücretsiz dağıtmaya karar verdi.

Bu oyunları indirebilmek için bir PS4'ünüzün olması yeterli. Sony, her ay yaptığı gibi PS Plus abonelerine ücretsiz oyun dağıtıyor; ancak şirket bu kez PS Plus aboneleriyle kampanyasını sınırlamayarak oyunları tüm kullanıcılara ücretsiz açmış durumda. 16 Nisan Çarşamba (bugün) itibariyle ücretsiz indirilebilen oyunlar, PS4 konsollarında ses getiren yapımlardan oluşuyor.



Uncharted: The Nathan Drake Collection, aslında 4 oyundan oluşuyor. Oyunun içinde Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake’s Deception oyunları da bulunuyor. Bir hırsızın maceralarla dolu hikayesine şahitlik ettiğiniz oyun, grafikleriyle de ses getirmişti.



Ücretsiz olan bir diğer oyun ise Journey oldu. Kumların üzerinde kayarken eski ve gizemli Journey dünyasını keşfedebileceğimiz oyun oldukça güzel grafiklere ve Grammy ödüllü müziklere sahip.

6 Mayıs tarihinden itibaren bu iki oyun tekrar ücretli olacak. Elinizi çabuk tutmanızda fayda var.