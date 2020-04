Sony, PS Plus abonelerine iki oyunu bedava yaptı

Sony, her ay yaptığı gibi Nisan ayında da iki oyununu ücretsiz dağıtmaya karar verdi. Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 oyunları, artık ücretsiz indirilebilecek. 4 Mayıs'tan sonra ise oyunlar tekrar ücretli satılmaya başlayacak. Her iki oyunun da PS4 uyumlu olduğunu belirtelim.



Her iki oyun da büyük bir oyun kitlesi tarafından bilinen yapımlar. Öyle ki, PS4'ün satış adedi 106 milyona dayanırken, Uncharted 4 serisinin satış rakamı 16 milyonu buluyor. Yani pek çok PS4 sahibi bir şekilde bu oyunu deneyimlemiş durumda.



Dirt Rally 2.0 ise yarış severler için biçilmiş kaftan. Tozu dumana katarak sevilen araçlarla yarışmak özellikle evlere kapandığımız bugünlerde pek çok bünyeye iyi gelebilir.

Bu oyunları ücretsiz indirebilmek için PS Plus abonesi olmanız gerekiyor. Bu aboneliği olanlar, her ay Sony tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları indirebiliyor.