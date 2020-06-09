Sivilceleriniz size ne anlatmaya çalışıyor?

T bölgesinde yani alın ve burnunuzda çıkan sivilceler

T bölgesinde çıkan ve sıklıkla tekrarlayan sivilceler fazla yağ üretimi, sebum ya da stres nedeniyle oluşuyor. Yapılan araştırmalar, stresin sivilceleri çok daha kötü hale getirdiğini söylüyor.

Öte yandan alında çıkan sivilceler kötü beslenme ve saçlar için kullanılan ürünlerin gözenek tıkayıcı bileşenleri sebebiyle de oluşabiliyor.

Yanaklarda çıkan sivilce

Yanaklarda oluşan sivilcelerin pek çok nedeni vardır. Bu nedenleri; sıklıkla değiştirilmeyen yastık kılıfları, makyaj fırçaları, cep telefonları ve stres olarak sıralayabiliriz. Yapılan araştırmalar, cep telefonlarında çok fazla mikrop ve bakteri olduğunu ortaya koydu.

Konuşurken telefon yanağımıza değiyor ve bu bakteriler sivilceye sebep oluyor. Cep telefonu ile konuşurken kulaklık kullanmayı alışkanlık haline getirin. Aynı zamanda yastık kılıflarınızı sıklıkla değiştirin ve makyaj fırçalarınızı da düzenli olarak temizleyin.

Çene ve çene hattında çıkan sivilceler

Çene ve çene hattında çıkan sivilcelerin çoğu hormonal kaynaklıdır. Yüzün bu kısmında çıkan sivilceler, hormon üretimini düzenleyen endokrin sistemiyle ilgilidir. Vücudunuzda aşırı androjen olduğunda yağ bezleri aşırı aktif hale gelir. Aynı zamanda yoğunlukta süt ürünü içeren yüksek karbonhidratlı bir beslenme düzenine sahipseniz, hormon seviyeleriniz artar.