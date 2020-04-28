Sirkenin 7 farklı kullanım alanı

-Sebze ve meyvelerdeki kir ve mikropları sirkeyle arındırmak çok etkili bir yöntem. İki litre suyun içine iki yemek kaşığı sirke koyup sebze ve meyveleri bu sirkeli suda beklettikten sonra güzelce yıkayabilirsiniz.

-Kızartma yaptıktan sonra tezgahın üzerinde biriken yağları sirkeyle kolayca çıkarabilirsiniz.

-Sirke, saçları kepekten arındırır. Saçlarınızı yıkadıktan sonra durulama suyunun içine birkaç kaşık elma sirkesi ekleyin, duştan çıkarken bu suyu saçlarınıza dökün. Düzenli kullanıldığında saçlarınızın parladığına şahit olacaksınız.

-Sirke cildi de temizler. Suyla seyreltilmiş sirkeli suyu tonik olarak yüzünüzde kullanabilirsiniz.

-Ellerinize sinen soğan, sarımsak, balık gibi kokuları çıkarmak için ellerinizi sirkeli suyla yıkayabilirsiniz, kokunun hemen gittiğini fark edeceksiniz.

-Sirke, iyi bir dezenfektan… Banyo temizliğinde sirkeden fayda sağlayabilirsiniz. Sirkeli su ile lavaboyu ve duşakabini silebilirsiniz.

- Sirke, tükenmez kalem izlerini kolayca çıkarır. Eğer giysinize tükenmez kalem bulaştıysa, sirke döktüğünüz bir süngeri kıyafetinize sürtün, lekenin çıktığını göreceksiniz.