Şırdan yemek için Adana'ya gitmeye gerek yok! İşte evde şırdan tarifi
Şırdan Adanalılar için vazgeçilmez olan, bizim ise biraz geç tanıştığımız lezzetlerden. Son dönemde gittikçe popülerleşen şırdan, sakatat sevenlerin vazgeçemediği tatlardan biri oldu. Peki şırdanı keyifle yemek için ille de Adana’ya gitmek zorunda mıyız? Tabii ki hayır… Evde de gayet güzel şırdan dolması yapabiliriz. İşte nefis ev yapımı şırdan dolması tarifimiz…
Malzemeler:
4 adet şırdan
3 su bardağı pirinç
3 adet soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı kimyon
2 çay kaşığı kırmızı pul biber
Nasıl yapılır?
Kasaptan aldığınız şırdanı içini temizledikten sonra her iki yüzünü de önce soğuk sonra sıcak suyla defalarca yıkayın.
Tuzlu ve limonlu bir su hazırlayın.
Sırdanları bu suda birkaç saat bekletip ağartın.
Ardından yeniden yıkayıp doldurulmak üzere kenara alın.
Dolmanın iç harcı için soğanı ince ince doğrayın.
Pirinç, salça ve baharatları soğana ekleyip güzelce harmanlayın.
Şırdanların için bu harçla doldurup ağızlarını temiz bir iğne ve iplikle dikin.
Tencereye yerleştirdiğiniz şırdanların üzerini geçecek kadar su ekleyip ocağa alın.
Dolmalarınızı arada çatalla kontrol edin.
Pirinçler piştiyse yemeğiniz servise hazır demektir.
Servis etmeden önce üzerine bol miktarda pul biber ve kimyon serpmeyi unutmayın. Afiyet olsun…
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