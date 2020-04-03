Şırdan yemek için Adana'ya gitmeye gerek yok! İşte evde şırdan tarifi

Malzemeler:

4 adet şırdan

3 su bardağı pirinç

3 adet soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

Nasıl yapılır?

Kasaptan aldığınız şırdanı içini temizledikten sonra her iki yüzünü de önce soğuk sonra sıcak suyla defalarca yıkayın.

Tuzlu ve limonlu bir su hazırlayın.

Sırdanları bu suda birkaç saat bekletip ağartın.

Ardından yeniden yıkayıp doldurulmak üzere kenara alın.

Dolmanın iç harcı için soğanı ince ince doğrayın.

Pirinç, salça ve baharatları soğana ekleyip güzelce harmanlayın.

Şırdanların için bu harçla doldurup ağızlarını temiz bir iğne ve iplikle dikin.

Tencereye yerleştirdiğiniz şırdanların üzerini geçecek kadar su ekleyip ocağa alın.

Dolmalarınızı arada çatalla kontrol edin.

Pirinçler piştiyse yemeğiniz servise hazır demektir.

Servis etmeden önce üzerine bol miktarda pul biber ve kimyon serpmeyi unutmayın. Afiyet olsun…