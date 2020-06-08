Silikon lekesi nasıl çıkarılır?

Evde herhangi bir tadilat söz konusu olduğundan akla ilk gelenlerden biri de silikondur. Yapışkan yapısı nedeniyle çıkarılması en güç lekelerden olan silikon lekesini temizlemek biraz zahmetli olabiliyor. Fakat, uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemle bu zorlu lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz.

Eğer kıyafetinize veya koltuklarınıza silikon lekesi bulaşırsa, su ile temizlemeye çalışmayın. Çünkü, bu yöntem lekenin daha da derine işleyerek temizlenmesini zorlaştırabilir. Su yerine aseton kullanmayı deneyebilirsiniz. Bir bez ile lekenin bulaştığı bölgeye aseton uygulayarak temizleyebilirsiniz.

Cam bir nesnede bu lekeler mevcutsa kazımak yerine kaldırarak çıkarabilirsiniz. Bunun için lekenin tamamen kurumaması gerekir. Eğer olmazsa da camı çizmeyecek şekilde kazımayı deneyebilirsiniz. Kalan lekeleri de ıslak bir bez ile silebilirsiniz.