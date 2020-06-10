Sıcaklara birebir: Ev yapımı soğuk çay
Yaz aylarında içinizi ferahlatacak sağlıklı bir içecek arıyorsanız işte karşınızda soğuk çay tarifi!
Ev yapımı soğuk çay
Malzemeler:
Yarım adet dilimlenmiş
1 adet dilimlenmiş limon
1 adet çubuk tarçın
1 poşet papatya çayı
1 poşet yeşil çay
1 litre su
Taze nane
Hazırlanışı:
Suyu bir tencereye alın ve çaylar dışındaki tüm malzemeleri suyun içine ekleyip 10 dakika kaynatın.
Su kaynayınca kapatın ve yeşil çay ile papatya çayını ekleyip 5 dakika demlendirin.
Çayı süzün ve soğumaya bırakın.
Soğuyan çaya buz ekleyin. Dilerseniz nane yaprakları ile süsleyin. Afiyet olsun!
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