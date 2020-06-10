MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriSıcaklara birebir: Ev yapımı soğuk çay
GeriEvdehayat Sıcaklara birebir: Ev yapımı soğuk çay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 10.06.2020 - 15:35,Son Güncelleme:

Sıcaklara birebir: Ev yapımı soğuk çay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıcaklara birebir: Ev yapımı soğuk çay
Abone Olgoogle-news

Yaz aylarında içinizi ferahlatacak sağlıklı bir içecek arıyorsanız işte karşınızda soğuk çay tarifi!

Ev yapımı soğuk çay

Malzemeler:

Yarım adet dilimlenmiş

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet çubuk tarçın

1 poşet papatya çayı

1 poşet yeşil çay

1 litre su

Taze nane

Hazırlanışı:

Suyu bir tencereye alın ve çaylar dışındaki tüm malzemeleri suyun içine ekleyip 10 dakika kaynatın.

Su kaynayınca kapatın ve yeşil çay ile papatya çayını ekleyip 5 dakika demlendirin.

Çayı süzün ve soğumaya bırakın.

Soğuyan çaya buz ekleyin. Dilerseniz nane yaprakları ile süsleyin. Afiyet olsun!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle