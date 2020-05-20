Sıcak havalarda ferahlatacak kahveli smoothie

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Kahve severlere muhteşem bir tarifimiz var; çikolata kremalı muzlu espresso! İşte hazırlaması çok pratik, içmesi ise çok zevkli olan leziz içeceğin tarifi...
Çikolata kremalı muzlu espresso tarifi
Malzemeler:
1 fincan demlenmiş espresso
1 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması
1 adet küçük boy dondurulmuş muz
1 fincan badem sütü (Badem sütü yoksa inek sütü de olur. Laktozsuz olanından tercih edin)
½ bardak buz
Hazırlanışı:
Buz da dahil tüm malzemeleri karıştırıcıya atın ve pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Çikolata kremalı muzlu espressonuz hazır!
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