Sıcak havalarda ferahlatacak kahveli smoothie

Çikolata kremalı muzlu espresso tarifi

Malzemeler:

1 fincan demlenmiş espresso

1 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması

1 adet küçük boy dondurulmuş muz

1 fincan badem sütü (Badem sütü yoksa inek sütü de olur. Laktozsuz olanından tercih edin)

½ bardak buz

Hazırlanışı:

Buz da dahil tüm malzemeleri karıştırıcıya atın ve pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Çikolata kremalı muzlu espressonuz hazır!