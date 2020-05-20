MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriSıcak havalarda ferahlatacak kahveli smoothie
GeriEvdehayat Sıcak havalarda ferahlatacak kahveli smoothie
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 20.05.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Sıcak havalarda ferahlatacak kahveli smoothie

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıcak havalarda ferahlatacak kahveli smoothie
Abone Olgoogle-news

Kahve severlere muhteşem bir tarifimiz var; çikolata kremalı muzlu espresso! İşte hazırlaması çok pratik, içmesi ise çok zevkli olan leziz içeceğin tarifi...

Çikolata kremalı muzlu espresso tarifi

Malzemeler:

1 fincan demlenmiş espresso

1 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması

1 adet küçük boy dondurulmuş muz

1 fincan badem sütü (Badem sütü yoksa inek sütü de olur. Laktozsuz olanından tercih edin)

½ bardak buz

Hazırlanışı:

Buz da dahil tüm malzemeleri karıştırıcıya atın ve pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Çikolata kremalı muzlu espressonuz hazır!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle