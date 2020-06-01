Sıcacık bir bardak çayın yanına nefis bir tarif: Bazlama
Kahvaltıya veya çayın yanına güzel bir eşlikçi arıyorsanız, bazlama çok doğru bir tercih. Mayalı hamurla hazırlanan bu nefis lezzetin tadına doyamayacaksınız. Eğer siz de yumuşacık bir bazlama yapmak isterseniz, tarifimiz aşağıda yazılı. Denemeden geçmeyin.
Malzemeler:
6 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
Tuz
Nasıl yapılır?
Önce yaş maya ile şekeri karıştırın ve ılık suda eritin.
Unu geniş bir kaseye alın ve ortasını havuz şeklinde açın.
Sıvı yağ, yoğurt ve mayalı karışımı ekleyin.
Daha sonra ılık suyu yavaş yavaş dökerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
İyice yoğurduğunuz hamuru üzerini bir bezle örterek mayalanması için kenara alın.
Mayalanan hamuru 6 parçaya bölün.
Elinizle ya da merdaneyle hafifçe unlayarak yarım santimetreden daha kalın olacak şekilde açın.
Açtığınız bazlamaları üzerine bir bez örterek yeniden mayalanmaya bırakın.
Tavayı ocağa alıp ısıtın ve yağlamadan hamurları teker teker pişirmeye başlayın.
Bazlamanız kabarana kadar her iki tarafını da güzelce pişirin.
Afiyet olsun...
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