Sıcacık bir bardak çayın yanına nefis bir tarif: Bazlama

Malzemeler:

6 su bardağı un



1 su bardağı ılık su



Yarım paket yaş maya



1 çay bardağı sıvı yağ



1 su bardağı yoğurt



Tuz

Nasıl yapılır?

Önce yaş maya ile şekeri karıştırın ve ılık suda eritin.

Unu geniş bir kaseye alın ve ortasını havuz şeklinde açın.

Sıvı yağ, yoğurt ve mayalı karışımı ekleyin.

Daha sonra ılık suyu yavaş yavaş dökerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

İyice yoğurduğunuz hamuru üzerini bir bezle örterek mayalanması için kenara alın.

Mayalanan hamuru 6 parçaya bölün.

Elinizle ya da merdaneyle hafifçe unlayarak yarım santimetreden daha kalın olacak şekilde açın.

Açtığınız bazlamaları üzerine bir bez örterek yeniden mayalanmaya bırakın.

Tavayı ocağa alıp ısıtın ve yağlamadan hamurları teker teker pişirmeye başlayın.

Bazlamanız kabarana kadar her iki tarafını da güzelce pişirin.

Afiyet olsun...