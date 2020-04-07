Sherlock Holmes oyunu ücretsiz oluyor

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, kısa bir süreliğine de olsa ücretsiz oluyor. 2014 yılında satışa çıkan oyunda bir yandan cinayetlerin esrarını çözmeye çalışırken, diğer yandan hırsız vakaları ve diğer olaylarla mücadele ediyorsunuz. Özellikle Sherlock Holmes serisine aşinaysanız bu oyunu kaçırmamanızda fayda var.

Gamespot ve Polygon gibi oyun otoritelerinden oldukça yüksek puanlar almayı başaran oyun, 9 Nisan'dan itibaren ücretsiz olacak ve 16 Nisan tarihine kadar da geçerli olacak.



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