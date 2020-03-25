Salonunuzu güzelleştirecek 5 öneri

İşte salonumuzu güzelleştirecek ve odaya farklı bir hava katacak öneriler:

Kırlentleri değiştirin

Salondaki koltukları değiştirmek hem zaman alan hem de maliyetli bir iş. Ama sadece koltukların üzerinde dekoratif amaçlı kullanılan yastıkları değiştirirsek salona yeni bir görünüm kazandırabiliriz.

Aynalarla odaya derinlik katın

Salona derinlik katan bir aksesuar olan ayna, salonunuzu daha büyük göstermenin yanı sıra odaya ayrı bir şıklık da katar. Duvara asılacak büyük bir ayna veya dekoratif amaçlı kombinlenmiş aynalar da salonunuz için iyi bir seçim olabilir.

Tek duvarı farklı renge boyayın

Bütün salonun aynı renk olması artık çok sıradan. Emin olun ki tek duvarın farklı renkle boyanması veya o duvarın duvar kağıdıyla kaplanması odaya daha şık bir görünüm katar. Hem boyanan bu duvarın önüne konulan objeler de daha dikkat çekici olur. Boyadığınız duvar sayesinde salonunuzda ayrı bir köşe yaratabilirsiniz.

Aydınlatmalarla şıklık kazandırın

Salonunuzda modern ve şık bir görünüm yakalamak istiyorsanız diğer bir tercihiniz de aydınlatmalar olmalı. Tavandan sarkan aydınlatmanın yanı sıra ayaklı aydınlatmalar da kullanılabilir. İkisi birlikte kullanılarak daha aydınlık bir ortam ya da sadece ayaklı aydınlatma kullanılarak loş bir ortam yaratabilirsiniz.

Dekoratif mumlar koyun

Salonun değişik köşelerine konulmuş büyük mumlar zarafeti ve şıklığı yansıtır. Dekoratif amaçlı kullanılan bu mumlar evin içerisine hoş bir koku yayar, aynı zamanda da bizim günün yorgunluğundan uzaklaşıp dinlenmemize yardımcı olur.