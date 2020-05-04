Salgın sürecinde klavye temizliği nasıl yapılmalı?

Klavyeyi sık kullandığımız için bakteri ve mikropları tutması çok kolay olabiliyor. Üstelik el hijyenine dikkat edilse bile bakteri ve mikrobun bulaşması önlenemeyebilir. Ayrıca, bu durum ileride sakıncalı bir hale dönüşebilir. Bu yüzden, klavye temizliği konusunda dikkat edilmesi gereken önemli detayları sizin için derledik.

Klavye temizliğinde ev için kullandığınız temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın. Çünkü, cihazlarınıza zarar verebilir.

İlk olarak klavyenizin kablolarını çıkararak kasadan ayırın. Eğer, kablosuz ise aküsünü sökün.

Ardından nemli bir bezle güzelce silip kurulayın. Böylece zamanla biriken kir ve tozu da temizlemiş olursunuz.

Temiz bir fırça yardımıyla klavye kenarlarını temizleyin. Bu işlemi düzenli olarak uygulayın.

Klavyenizi sökün ve çöp kutusuna çevirerek de içinde biriken tozlardan kurtulabilirsiniz.