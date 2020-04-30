Saksıda domates nasıl yetiştirilir?

Domates sağlık için oldukça faydalı bir besin. Evinizde uygun bir saksıda domates yetiştirerek hem dalından koparıp tüketebilir hem de güzel bir etkinlik edinebilirsiniz. Saksıda domates yetiştirebilmek için işinize yarayacak tüyoları sizin için derledik.

İlk olarak çimlenme işlemi için; bir plastik bardağa toprağı ekleyin. Ardından üst kısımlarına domates tohumlarını yerleştirin ve üzerini 1 santimetre olacak şekilde toprakla kapatın. Daha sonra çimlenmesi için karanlık bir ortamda bekletin. Bu süreçte toprağın nemli kalmasına özen gösterin ve eğer toprak nemli değilse sulayın.

Domates tohumları çimlenince saksıya almayın. Bir süre daha plastik bardak içerisinde köklenmesi için bekletin. Tohumlar yeşillenip toprağın yüzeyine çıkınca güneşli bir alana taşıyın. Yaklaşık 2 hafta bekleyin ve toprağın nemli olmasına da dikkat edin.

Çimlenen domatesleri 2 haftanın sonunda saksıya aktarabilirsiniz. Bunun için saksıya bahçe toprağı ve gübre ekleyin. Saksının üst kısmına domates fidelerini, köklerine zarar vermeden yerleştirin.

Saksıya yerleştirdiğiniz domates fidelerini toprağının nemli kalması için düzenli olarak sulayın. Sulama işlemini aynı zamanlarda yapmaya özen gösterin. Ayrıca, saksınızı güneş ışığını alabileceği bir alana yerleştirin.

Birkaç ayın sonunda domatesleriniz çiçeklenip belli olgunluğa ulaşınca toplayabilirsiniz.