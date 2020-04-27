Saksıda çilek nasıl yetiştirilir?

İlk olarak her çilek türünün saksıda yetişmediğini belirtmekte fayda var. Bu yüzden tohum ve fide alırken, dağ çileği veya yediveren çileği gibi evde yetiştirmeye uygun olanları tercih etmelisiniz.

Diğer önemli bir noktada saksı seçimi... Çilek yetiştirmek için büyük boy saksıya gerek yok. Fakat, meyveniz büyüdükçe kök salacağı için saksıda delikler bulunması önemli. Ayrıca, çilekler büyüdükçe toprakla temas etmemesine de dikkat edilmeli.

Toprak tercihini de organik açıdan zengin toprak türünden yana kullanabilirsiniz. Ayrıca, toprağın nemli olmasına özen gösterin. Bunun için de düzenli bir şekilde sulamayı ihmal etmeyin. Diğer taraftan fazla sulamamaya dikkat edin. Çünkü, köklerin çürümesine sebep olabilir.

Çilek, güneş ışığını sever. Bu yüzden güneş ışığını almasına dikkat edin.

Meyveleri topladıktan sonra kuruyan yapraklarını temizleyin. Toprağını zaman zaman sulayarak nemli kalmasına dikkat edin. Böylece tekrar meyve alabilirsiniz.