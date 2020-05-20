Saksıda biber nasıl yetiştirilir?

Biber, C vitamini açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca, uygun bir saksıda da yetiştirerek dalından kopararak tüketebileceğiniz gibi keyifli bir etkinlik de edinebilirsiniz. Eğer biber yetiştirmeyi düşünürseniz, işinize yarayacak tüyoları sizin için derledik.

İlk olarak doğru saksıyı seçmeye dikkat edin. 40 veya 45 santimetre genişliğinde bir saksı işinizi görebilir. Biberi ekerken fidenin gövdesinin büyük kısmının toprakta kalmasına dikkat edin. Ayrıca bitkiniz giderek uzayacağı için kenarlara sarkabilir. Bunun için de uygun bir çubuğu da toprağa sabitlemenizde fayda var.

Bitkinizin toprağının kuru olmamasına dikkat edin. Her gün düzenli olarak ve çürümeyecek şekilde sulayabilirsiniz. Ayrıca sulama işlemi topraktaki gübrenin etkisini kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden iki haftada bir toprağı da gübrelemelisiniz.