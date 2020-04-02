Sakal bakımı berbere gitmeden evde de yapılabilir

Evde yaptığınız bakımlar sayesinde düzgün görünen sakallara sahip olmanız mümkün.

- Bakımlı ve güçlü sakallar için sakal yağı kullanımı son derece önem taşıyor. Bu yağlar kıl köklerine nüfuz ediyor ve sakalların sağlıklı uzamasına olanak sağlıyor.

-Düzenli olarak sakal bakım yağı kullandığınızda, kesim işlemi esnasında da zorluk yaşamamış olursunuz. Eğer sakal bakımı konusunda doğal yağlardan faydalanmak istiyorsanız badem yağı, sarımsak yağı, jojoba yağı veya Hindistan cevizi yağı gibi ürünleri de tercih edebilirsiniz, artık evde hangisi varsa… Tüm bu yağlar sakalınızda gözle görülür bir parlaklık olmasını sağlayacak.

-Eğer sakallarınız uzunsa gün içinde taramayı ihmal etmeyin. Ufak bir tarak ile bunu kolayca yapabilirsiniz.

- Saçlarınız gibi sakallarınız da özel ürünlerine ihtiyaç duyar. Sakalınızı yıkarken katı ve sert sabunlar tercih etmek yerine şampuanlardan yardım alabilirsiniz.

-Sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenme nasıl önemliyse sakallar için de önemli. Sakallarınızın güçlü uzaması ve kırılmaması için beslenmenize de dikkat etmelisiniz.