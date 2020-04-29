Sahura doyurucu bir öneri: Yumurtalı muffin

Yumurtalı muffin tarifi

Malzemeler:

- 4 yumurta

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 yemek kaşığı süt

- 1 çay kaşığı karbonat

- Yarım çay bardağı kırmızı biber

- Yarım çay bardağı yeşil biber

- Yarım çay bardağı mantar

- Yarım çay bardağı zeytin

- Bir tutam nane

- Bir tutam taze soğan

- 1 çay bardağı beyaz peynir

Hazırlanışı:

Yumurtaları ve sütü bir kaba alın, güzelce çırpın. İçine Kalan tüm malzemeleri ilave edin ve karıştırın.

Muffin kaplarınızı zeytinyağı ile yağlayabilir, dilerseniz kağıt muffin kalıplarını kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Karışımı kaplara dökün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Not: Yumurtalı muffin hazırlarken içine ekleyeceğiniz malzemeler tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Tarife dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz.