Sağlıklı Bir Yaz Geçirmek İçin 10 Öneri

Sağlıklı ve formda bir yaz geçirmek için;

1- Tatlandırıcı eklenmiş çaylar yerine yeşil çay için. Çayınızı kendiniz demleyin .

2- Deniz ürünlerine ağırlık verin. Izgara somon, ton balığı, haşlanmış veya buharda pişirilmiş ıstakoz, istiridye, kalamar vb. düşük kalorili ve protein dolu öğle veya akşam yemekleri tercih edilebilir. Zeytinyağlı veya buharda pişmiş sebzelerde yazın favorileri arasında yer almalıdır.

3- Kahvaltıyı atlamayın. Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlarla dolu bir kahvaltı yaparak güne zinde ve enerjik başlayın.

4- Yaz sebze ve meyvelerinin keyfini çıkarın. Rengarenk alternatifleri değerlendirin ve çeşitlilik sağlayın.

5- Ara öğünleri kaçırmayın. Gün boyu enerjik kalmanızı sağlamanın yanı sıra fazla yemenizi de engelleyeceklerdir.

6- 45 dk dan daha fazla süren egzersizlerde her 15-20 dk da bir enerjiyi sağlamak, dayanıklığı arttırmak ve hidrate olmak için sporcu içeceği alınabilir.

7- Alkol tüketenler sağlıklı bira için. Tercihinizi 100 kalorinin altında olan seçeneklerden yana kullanın.

8- Susuzluğunuzu giderin. Güne 2 bardak su içerek başlayın ve gün içinde de yemek öncesi, sonrası, sırası gibi 1-2 bardak dağıtın.

9- Kumsalda da sağlıklı beslenin. Dondurma ve yüksek kalorili barbeküler yerine mini bir buzluk ile soğuk su, taze meyve, yoğurt, tam tahıllı sandviçler, salatalık, havuç, tahıllı krakerler, kabuklu yemişler vb. bulundurulabilir.

10. Yiyeceğiniz öğünleri önceden planlayın bu sayede fazla tüketimin önüne geçin. Tabak boyutunu küçültün.