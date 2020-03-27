Sağlıklı beslenme için evde kullanabileceğiniz 8 aplikasyon

1- Diyetkolik

İdeal kiloya ulaşmak isteyenler için kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik uygun beslenme düzenine girmesine yardımcı olan uygulamada gıdaların kalori bilgilerini ve besin değerlerini bulabiliyorsunuz. Uygulamada 'kaç kalor' özelliği ile yediğiniz besinlerin protein, karbonhidrat ve yağ gibi değerlerini görebiliyorsunuz.

2- HabitMinder

Dijital bir ajanda olan Habit Minder, sağlıklı alışkanlıklar kazanmak istiyorsanız tam size göre. Daha fazla su içmek gibi çeşitli sağlık hedefleri belirleyebiliyor, uygulamadan cihazınıza bildirimler düşerek hedefinize ulaşmanız için kalan süreyi göreibliyorsunuz.

3- Diet Point – Weight Loss

Hazır diyet programı bulmak istiyorsanız Weight Loss tam size göre. İçerisinde 130 farklı diyet programı bulunuyor ve kişisel bilgileriniz ile hedeflediğiniz kiloyu girdikten sonra, size en uygun liste uygulama tarafından tavsiye ediliyor. Bu program için alışveriş listesi oluşturulup, günün hangi saatinde ne yemeniz gerektiği de yine yazılım tarafından bildiriliyor. Yazılım, sık sık size bildirim yaparak motivasyonunuzu da yüksek tutuyor.

4- Şifalı Bitkiler

Doğal beslenmeye meraklıysanız bu uygulamaya göz atabilirsiniz. 700 küsür şifalı bitkiyi görselleriyle detaylı anlatan aplikasyonda 100 küsür de çay tarifi bulunuyor.

5- Water Time

Gün içerisinde evdeyken çoğu zaman su içmeyi unutuyoruz. Water Time aplikasyonu ile belli saatlerde su içmeniz gerektiğine dair bildirimler gönderiyor. Bu sayede su içme alışkanlığı kazanabilir, metabolizmanızı düzenleyebilirsiniz.

6- FatSecret

Oldukça gelişmiş bir kalori sayacı uygulaması olan FatSecret, az bilinen marketlerden aldığınız paketli yiyeceklerin kalorisini bile biliyor. Kilo verme konusunda gerçekten başarılı olduğu söylenen uygulama, Android ve iOS işletim sistemli telefonlarda, deneyenlerin %90 kadarı tarafından tavsiye ediliyor.

7- Fooducate

Fooducate sağlıklı beslenmek isteyen ve uyguladıkları diyetin kendileri için ne kadar uygun olduğunu bilmek isteyenler için hazırlanmış bir program. Aplikasyonun kullanımı oldukça basit, ilk defa girdiğinizde, size amacınızın “kilo vermek mi yoksa sağlıklı beslenmek mi” olduğunu soruyor. Uygulama içerisinde, 4 milyondan fazla gıda ve besinin bilgileri yer alıyor

8- MyFitnessPal

Başarılı bir diyet uygulaması olan MyFitnessPal, kilo vermenizi kolaylaştıracak uygulamalardan biri. Yaktığınız ve aldığınız kalorilerinizi takip edebileceğiniz MyFitnessPal uygulaması, Android ve iOS işletim sistemli teleofnlarda kullanılabiliyor.