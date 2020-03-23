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Evdehayat
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Sağlığın ve Ülken için #EvdeKalFilmleKal

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Sağlığın ve Ülken için #EvdeKalFilmleKal
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En keyifli filmler ücretsiz olarak KanalD.com.tr’de!

Kanal D, dünyanın ve ülkemizin geçirmekte olduğu zorlu süreçte #EvdeKal hareketini desteklemek ve izleyicilerinin evde kaldığı süreci eğlenceli hale getirmek için harekete geçiyor. 

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Sağlığın ve Ülken için #EvdeKalFilmleKal

Kanal D’de yer alan güncel/arşiv dizi ve programların yayın hizmetini sunan kanald.com.tr, #EvdeKalFilmleKal hareketiyle, farklı kategorilerde gişe rekortmeni, ödüllü ya da festivallerde gösterilmiş 100’den fazla yerli ve yabancı sinema filmini izleyicilerinin beğenisine “ücretsiz” sunuyor.

Sağlığın ve Ülken için #EvdeKalFilmleKal

 İster web’den, ister mobil cihazlardan kolaylıkla izlenebilecek filmler arasında;

Jennifer Lawrence’ın Oscar’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldığı “Umut Işığım”, birçok ödüllü oyuncunun rol aldığı ve iç içe geçen hikayelerden oluşan “Sanal Hayatlar”, Mark Ruffalo ve Keira Knightley’nin başrollerini paylaştığı “Yeniden Başla” ve Fırat Tanış ile Ayça Erduran’ın rol aldığı, içinizi ısıtacak ”Çetin Ceviz“ serisi gibi filmler yer alıyor.

Sağlığın ve Ülken için #EvdeKalFilmleKal

 Ailenizle keyifle izleyebileceğiniz dijital film arşivi kanald.com.tr Sinemalar kategorisinde.

Sağlığın ve Ülken için #EvdeKalFilmleKal

Sağlığın ve Ülken için #EvdeKalFilmleKal

 

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