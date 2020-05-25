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Evdehayat
Haber Giriş: 25.05.2020 - 13:19,Son Güncelleme:

Saçlarınıza dolgunluk katacak 5 pratik öneri

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Saçlarınıza dolgunluk katacak 5 pratik öneri
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Eğer saçlarınızın olduğundan daha dolgun görünmesini istiyorsanız uygulayabileceğiniz bazı basit yöntemler var. İşte saçlarınıza dolgunluk katacak öneriler...

1. Saçlara dolgunluk katmanın en basit yolunu söylüyoruz; normalde ayırdığınız yönün tersine tarayın! İşe yaradığını göreceksiniz.

2. Saçlarınız sönük görünüyorsa belki de kullandığınız şampuan yanlıştır. Şampuanınızı değiştirin ve dolgunlaştırıcı özellikli bir şampuan seçin.

3. Saç kurutma makinesini daha az kullanın. Uzun süre kurutmak yerine üstten bir kurutup bırakın. Öte yandan saçlarınızı kuruturken yukarıdan başlayın, kökten uca doğru kurutun.

4. Saçlar çok uzadığında dolgunluğunu kaybedebiliyor. Kısa modeller ya da katlı kesimler daha dolgun bir görünüm yakalamanıza yardımcı olabilir.

5. Krepe tarakları dolgun bir saç görünümü için oldukça etkili. Saçınıza krepe yaparak daha dolgun saçlara sahip olabilirsiniz.

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