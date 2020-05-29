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GeriEvdehayat Saçları kolay uzamayanlara: Ev yapımı saç uzatan maske tarifi
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Evdehayat
Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Saçları kolay uzamayanlara: Ev yapımı saç uzatan maske tarifi

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Saçları kolay uzamayanlara: Ev yapımı saç uzatan maske tarifi
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Sadece 3 malzeme ile hazırlanan bu maske, saçlarınızın uzamasına yardımcı olurken aynı zaman da bakım yapacak.

Saç uzatan maske tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı karbonat

1/4 çay kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kaseye alın ve güzelce karıştırın. 

Tüm malzemelerin tamamen iç içe geçtiğinden emin olun. Eğer karışım kuru olursa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Karışımı kuru saç diplerinize sürün ve saç derinize nazikçe masaj yaparak maskeyi yedirin.

15 dakika kadar masaj yaptıktan sonra saçlarınızı doğal bir şampuan ile yıkayın.

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