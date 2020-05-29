Saçları kolay uzamayanlara: Ev yapımı saç uzatan maske tarifi

Saç uzatan maske tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı karbonat

1/4 çay kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kaseye alın ve güzelce karıştırın.

Tüm malzemelerin tamamen iç içe geçtiğinden emin olun. Eğer karışım kuru olursa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Karışımı kuru saç diplerinize sürün ve saç derinize nazikçe masaj yaparak maskeyi yedirin.

15 dakika kadar masaj yaptıktan sonra saçlarınızı doğal bir şampuan ile yıkayın.