Saç uzatan tarçın maskesi tarifi

Tarçın maskesi tarifi

Malzemeler:

-1 yemek kaşığı karbonat

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1/4 çay kaşığı tarçın tozu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kaseye alın ve güzelce karıştırın. Eğer kıvamı fazla katı olursa biraz daha zeytinyağı ekleyin.

Hafif nemli saç derinize hafifçe masaj yaparak maskeyi uygulayın. Güzelce masaj yaptıktan sonra doğal bir şampuan ile yıkayın ve kendi halinde kurumaya bırakın.

Eğer saçınızda kepek sorunu varsa birkaç damla çay ağacı yağı da ekleyebilirsiniz.