Sabun cevizinden deterjan nasıl yapılır?

Ağaçlardan toplanan ve güneşte kurutulan bu meyve; doğal bir deterjan görevi görmesinin dışında şampuan, sıvı sabun, sıvı bulaşık deterjanı olarak da kullanılıyor. Üstelik hiçbir katkı maddesi, kimyasal ya da toksik madde içermiyor!

SABUN CEVİZİNDEN DETERJAN NASIL YAPILIR?

5 sabun cevini 1 litre suda 20 dakika kaynatın. Evinizde varsa deterjanınızın güzel kokması için suyun içerisine lavanta yağı ya da hindistan cevizi yağı gibi aromatik bir yağdan 7-8 damla damlatın. Ve 20 dakika sonunda deterjanınız hazır, içerisinden cevizleri alıp kullanabilirsiniz.

Yaptığınız sıvının içerisindeki cevizleri atmayın, bu cevizlerle 1 litre sıvı daha elde edebilirsiniz. İkinci işlemden sonra cevizlerinizi gübre olarak saksılarınızda kullanabilirsiniz.