Sabun cevizinden deterjan nasıl yapılır?
Sabun cevizi; doğal bir deterjan görevi gören, Hindistan ve Nepal’de ağaçlarda yetişen bir meyvedir. Meyveleri toplandıktan sonra güneşe serilerek kurutulur sonrasında yüzde yüz doğal, çevre dostu, doğada çözülebilir bir deterjan olarak kullanılır. Peki sabun cevizi nasıl kullanılır?
Ağaçlardan toplanan ve güneşte kurutulan bu meyve; doğal bir deterjan görevi görmesinin dışında şampuan, sıvı sabun, sıvı bulaşık deterjanı olarak da kullanılıyor. Üstelik hiçbir katkı maddesi, kimyasal ya da toksik madde içermiyor!
SABUN CEVİZİNDEN DETERJAN NASIL YAPILIR?
5 sabun cevini 1 litre suda 20 dakika kaynatın. Evinizde varsa deterjanınızın güzel kokması için suyun içerisine lavanta yağı ya da hindistan cevizi yağı gibi aromatik bir yağdan 7-8 damla damlatın. Ve 20 dakika sonunda deterjanınız hazır, içerisinden cevizleri alıp kullanabilirsiniz.
Yaptığınız sıvının içerisindeki cevizleri atmayın, bu cevizlerle 1 litre sıvı daha elde edebilirsiniz. İkinci işlemden sonra cevizlerinizi gübre olarak saksılarınızda kullanabilirsiniz.
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