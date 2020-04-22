MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriSabun cevizinden deterjan nasıl yapılır?
GeriEvdehayat Sabun cevizinden deterjan nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 22.04.2020 - 17:53,Son Güncelleme:

Sabun cevizinden deterjan nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sabun cevizinden deterjan nasıl yapılır?
Abone Olgoogle-news

Sabun cevizi; doğal bir deterjan görevi gören, Hindistan ve Nepal’de ağaçlarda yetişen bir meyvedir. Meyveleri toplandıktan sonra güneşe serilerek kurutulur sonrasında yüzde yüz doğal, çevre dostu, doğada çözülebilir bir deterjan olarak kullanılır. Peki sabun cevizi nasıl kullanılır?

Ağaçlardan toplanan ve güneşte kurutulan bu meyve; doğal bir deterjan görevi görmesinin dışında şampuan, sıvı sabun, sıvı bulaşık deterjanı olarak da kullanılıyor. Üstelik hiçbir katkı maddesi, kimyasal ya da toksik madde içermiyor!

SABUN CEVİZİNDEN DETERJAN NASIL YAPILIR?

5 sabun cevini 1 litre suda 20 dakika kaynatın. Evinizde varsa deterjanınızın güzel kokması için suyun içerisine lavanta yağı ya da hindistan cevizi yağı gibi aromatik bir yağdan 7-8 damla damlatın. Ve 20 dakika sonunda deterjanınız hazır, içerisinden cevizleri alıp kullanabilirsiniz. 

Yaptığınız sıvının içerisindeki cevizleri atmayın, bu cevizlerle 1 litre sıvı daha elde edebilirsiniz. İkinci işlemden sonra cevizlerinizi gübre olarak saksılarınızda kullanabilirsiniz.

Evde deterjan nasıl yapılır? Pratik deterjan tarifleriHepimizin evinde çeşit çeşit deterjan var, üstelik bunların çoğu kimyasal içeriyor. Oysa çok fazla kimyasala bulaşmadan deterjan yapmak mümkün! Üstelik her biri için yalnızca birkaç malzeme gerekiyor. Peki, ev yapımı deterjan nasıl yapılır? Evde deterjan yapmak için gerekli malzemeler neler? Evde bulaşık deterjanı yapımı, ev yapımı çamaşır deterjanı, bulaşık için sıvı deterjan ve daha işinize yarayacak birçok tarifi videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla maliyeti el yakmayan pratik tarifler…
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle