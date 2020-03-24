Restoranlarda yediğinizden çok daha nefis olacak bir gurme burgere ne dersiniz?

Öncelikle püf noktalarımızla başlayalım. Kullanacağınız kıymanın taze olması şart. Mümkünse kasabınızdan burger için özel kıyma çekmesini isteyin. Burger köftesi yüzde 18-20 civarında olan bir kıyma kullanın. Bunun için dananın boyun ve kürek kemiği arasında kalan etten elde edilmiş kıyma çok uygundur.

Burger köftesinin kıymasına tuz, karabiber ve birkaç temel baharat dışında soğan, yumurta, ekmek içi gibi malzemeler konmaz. Dahası burger köftesinin harcı çok fazla yoğurulmaz da. Kıymayı birkaç parçaya ayırıp baharatları ekledikten sonra çok fazla ezmeden parmaklarınızla yavaşça karıştırın. Yoğurma ve şekil verme işlemi öncesi ellerinizi ıslatırsanız daha kolay sonuç elde edebilirsiniz.

NASIL ŞEKİLLENDİRİLİR?

Köfte karışımınızı eşit porsiyonlara böldükten sonra 3 santimetre kalınlığında yuvarlaklar halinde şekillendirin. Yuvarlakların ortalarına başparmağınızla hafifçe bastırın. Burgeriniz piştiğinde kenarları içeri çökerken bu çukur kısım kabaracak ve mükemmel şekilli burger köfteleri elde edeceksiniz.

Köftelerinizi şekillendirdikten sonra üstlerini streç filmle kaplayıp bir süre buzdolabında dinlenmelerini sağlayın. Siz bu esnada burgerinizin diğer malzemelerini hazırlayabilirsiniz.

NASIL PİŞİRİLİR?

Gelelim pişirme aşamasına… Burgerinizi dağılmaması ve suyunu kaybetmemesi için güzelce yağlanmış düz bir yüzeyde pişirmelisiniz. Dışı bir anda sıcakla karşılaşan burgeriniz mühürlenir ve suyu içinde kalır. Eğer düşük sıcaklıkta ağır ağır pişirmeye kalkarsanız suyunun da akıp gitmesine neden olursunuz. Bu nedenle ısının yüksek ve sabit olması şart. Bunu test etmek için elinizi tava ya da ızgaraya 5 santimetre kadar yaklaştırın. Eğer 3 saniyeden fazla tutabiliyorsanız henüz yeterince ısınmamış demektir.

Pişirirken köftelerinizi sürekli çevirmeyin. Her iki yüzü de az pişmiş için 2’şer, orta pişmiş için 4’er, iyi pişmiş için ise 5’er dakika ateşte tutmak yeterlidir. Pişirirken burgerin üzerine bastırmaktan da kaçının. Burgerin yağlı suyunun akmasına ve lezzet kaybına neden olursunuz.

Son olarak köfteyi ateşten aldıktan sonra birkaç dakika dinlendirmeyi ihmal etmeyin.

Gelelim tadan herkesin tarifini istediği nefis ev yapımı burgerimize…

Malzemeler:

Ekmeğin hamuru için:

600 gram un

120 gram tereyağı

2 çay kaşığı tuz

220 mililitre ılık süt

150 mililitre ılık su

1 çay kaşığı şeker

20 gram yaş maya

Ekmeğin üzerine sürmek için:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı süt

Susam

Köftesi için:

500 gram dana kıyma

Tuz

Karabiber

Domates tozu

Kimyon

Süslemek için:

Kuru soğan

Marul

Domates

Peynir

Kornişon

Sos için:

Ketçap

Mayonez

Nasıl yapılır?

Süt ve suyu bir kasede karıştırın.

Üzerine maya ve şekeri ilave edin ve güzelce karıştırın.

Hamurun diğer malzemelerini de sütlü mayaya ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

Üzerine nemli bir bez örttüğünüz hamuru 15 dakika mayalanmaya bırakın.

Hamuru bezelere ayırıp güzelce yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

5 dakika da tepside mayalandırdığınız ekmekleri elinizle hafifçe bastırdıktan sonra yeniden üzeri örtülü halde yarım saat kadar dinlendirin.

Süt, yumurta ve suyu çırpıp ekmeklerin üzerine sürün ve susam serpin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra ekmekleri fırına verin.

15-20 dakika içinde ekmekler hazır olacak. Fırından çıkardığınız ekmekleri telin üzerinde ılınmaya bırakın.

Bu esnada köfte harcınızı hazırlayıp köftelerinizi şekillendirin.

Buzdolabında dinlendirdiğiniz köfteleri ızgarada ya da tavada pişirip soğuyan ekmeklerin arasına yerleştirin.

Üzerine ketçap, mayonez, hardal, turşu, marul, domates dilimleri, soğan halkaları vs. koyabilirsiniz. Afiyet olsun…