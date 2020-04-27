Ramazanın vazgeçilmez tatlısı güllacı bir de bu tarifle deneyin
Ramazan geldi mi aklımıza düşen lezzetlerden biri hiç tartışmasız güllaçtır. Herkes farklı şekilde sever, bu nedenle bin bir çeşit güllaç tarifiyle karşılaşabilirsiniz. Biz bu kez malzemesi ve aroması bol bir güllaç tarifi hazırladık. İçinde hem vanilya hem de gül suyu bulunan güllaç tarifimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Malzemeler:
12 adet güllaç yufkası
1,5 litre süt
500 gram şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı gül suyu
1 kase nar tanesi
1 çay bardağı file Antep fıstığı
Nasıl yapılır?
Süt, toz şeker ve vanilyayı tencereye alın.
Altını çok fazla açmadan çeker iyice eriyene kadar karıştıra karıştıra pişirin.
Kaynamadan ocaktan alıp ılınmasını bekleyin.
Ilınınca gül suyunu da süte ekleyip karıştırın.
Tepsinin tabanına biraz süt gezdirip üzerine parlak tarafı üste gelecek şekilde bir güllaç yaprağı yerleştirin.
Yeniden süt gezdirip yeniden güllaç yaprağı koyun.
Bu şekilde 6 kat güllaç dizdikten sonra file Antep fıstığını serpin.
Üzerine yeniden her biri sütle ıslatılmış 6 kat güllaç yaprağı serin.
Kalan sütü de tatlının üzerine gezdirin.
Tepsiyi birkaç saat buzdolabında soğutun.
Ardından dilimleyip üzerine Antep fıstığı ve nar taneleri serperek servis edin. Afiyet olsun...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle