Son Güncelleme:
Rahatlamanıza yardımcı olacak banyo kürü tarifi
Pandemi sürecinde hepimiz fazlasıyla stres yaşıyoruz. Hem beden hem mental anlamda stres yüklü olduğumuz şu günlerde hepimizin rahatlamaya çok ihtiyacı var. İşte rahatlamanıza yardımcı olarak basit ama etkili banyo kürü tarifi...
Banyo kürü tarifi
Malzemeler:
3 adet çubuk tarçın
4 damla portakal yağı
Nasıl kullanılır?
Mutfakta da sıkça kullandığımız tarçın vücudu ısıtır ve canlandırır.
Çubuk tarçınları 1 litre sıcak suda 10 dakika bekleterek demleyin.
İster küvetinize isterseniz de son banyo suyunuza demlenmiş tarçın suyunu ve portakal yağını ekleyin. İşte rahatlamak bu kadar basit!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle