Rahatlamanıza yardımcı olacak banyo kürü tarifi

Banyo kürü tarifi

Malzemeler:

3 adet çubuk tarçın

4 damla portakal yağı

Nasıl kullanılır?

Mutfakta da sıkça kullandığımız tarçın vücudu ısıtır ve canlandırır.

Çubuk tarçınları 1 litre sıcak suda 10 dakika bekleterek demleyin.

İster küvetinize isterseniz de son banyo suyunuza demlenmiş tarçın suyunu ve portakal yağını ekleyin. İşte rahatlamak bu kadar basit!