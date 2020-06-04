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Evdehayat
Haber Giriş: 04.06.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Pürüzsüz bacaklar için bakım kürü

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Pürüzsüz bacaklar için bakım kürü
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Bacaklarda meydana gelen batıklar, lekeler ya da kızarıklıklar birçok kadının yaşadığı sorunlardır. Yanlış epilasyon yöntemi, cilt tipine uymayan bakım ürünleri bu tarz sorunlara neden olabiliyor. Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bakım kürü ile yumuşacık ve pürüzsüz bacaklara sahip olabilirsiniz.

Pürüzsüz bacaklar için bakım kürü tarifi

Malzemeler:

- 1 adet yumurtanın akı

- 6 yemek kaşığı toz şeker

- 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Şeker ve yumurtanın akını bir kapta güzelce karıştırın. 

Ardından Hindistan cevizi yağını ekleyin ve karıştırın. 

Karışımı bacaklarınıza uygulayın ve kurumasını bekleyin. 

Maske kuruduktan sonra masaj yaparak çıkarın ve ılık su ile durulayın.

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