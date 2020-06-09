Puf puf kabaran enfes bir pişi için ihtiyacınız olan tek tarif

Malzemeler:

2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya

2 çay kaşığı tuz

4 su bardağı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Ilık suyu yoğurma kabına alın.

İçine mayayı ekleyip iyice eritin.

Tuzu da ekleyip karıştırın.

1 su bardağı un ilave ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırın.

Aynı işlemi unun tamamı için yapın ve hamurunuzu güzelce yoğurun.

Hamura birkaç damla sıvı yağ ilave edip güzelce toparlanmasını sağlayın.

Üzerini kapattığınız hamuru mayalanması için 1 saat kadar dinlendirin.

Hamur hazır olunca kızartmalık sıvı yağını tavada kızdırın.

Hamurdan kopardığınız parçaları elinizle açıp düzleştirerek yağa atın.

Her iki tarafını da yağda kızarttığınız pişileri sıcak servis yapın.

Dilerseniz hamurları yağa atmadan önce üstlerine susam serpebilirsiniz. Afiyet olsun…