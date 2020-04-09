Popüler FPS oyunu bugünden itibaren ücretsiz oldu

Ücretsiz olan oyunlara bugün bir yenisi daha eklendi. Popüler FPS oyunu Soldiers of The Universe(SoTU), evde karantinada olanlar için ücretsiz hale getirildi. Oyunun en önemli özelliği, Koronavirüs salgını dolayısıyla evlerden çıkılmayan böylesi bir dönemde ister tek başına isterse 4 kişi birlikte oynanabilmesi…





SoTU'da hikâye, ana karakter Hakan’ın babasının şehit olduğu haberini alması üzerine yurtdışındaki görevini bırakarak Türkiye’ye dönüş yapmasıyla başlıyor. Hakan, babasının da üyesi olduğu Akıncı Beyleri’nden babasının neden şehit olduğunu öğrendikten sonra yanındaki üç kahraman Türk askeri ile birlikte Cizre, Nusaybin ve İstanbul’da operasyonlar düzenleyip, Cerablus ve El Bab operasyonlarında görev alıyor.



Oyunu ücretsiz olarak Türk Telekom'un dijital oyun platformu PlayStore üzerinden indirebilirsiniz.



