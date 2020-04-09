MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriPopüler FPS oyunu bugünden itibaren ücretsiz oldu
GeriEvdehayat Popüler FPS oyunu bugünden itibaren ücretsiz oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:21,Son Güncelleme:/

Popüler FPS oyunu bugünden itibaren ücretsiz oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Popüler FPS oyunu bugünden itibaren ücretsiz oldu
Abone Olgoogle-news

İstanbul merkezli Rocwise Entertainment tarafından geliştirilerek Türkiye’nin ilk hikâye tabanlı First Person Shooter (FPS) Oyunu” olma özelliğine sahip “Soldiers of The Universe” (SoTU), evde kalıp macera oyunu arayanlara için ücretsiz oldu.

Ücretsiz olan oyunlara bugün bir yenisi daha eklendi. Popüler FPS oyunu Soldiers of The Universe(SoTU), evde karantinada olanlar için ücretsiz hale getirildi. Oyunun en önemli özelliği, Koronavirüs salgını dolayısıyla evlerden çıkılmayan böylesi bir dönemde ister tek başına isterse 4 kişi birlikte oynanabilmesi…

Popüler FPS oyunu bugünden itibaren ücretsiz oldu

SoTU'da hikâye, ana karakter Hakan’ın babasının şehit olduğu haberini alması üzerine yurtdışındaki görevini bırakarak Türkiye’ye dönüş yapmasıyla başlıyor. Hakan, babasının da üyesi olduğu Akıncı Beyleri’nden babasının neden şehit olduğunu öğrendikten sonra yanındaki üç kahraman Türk askeri ile birlikte Cizre, Nusaybin ve İstanbul’da operasyonlar düzenleyip, Cerablus ve El Bab operasyonlarında görev alıyor.
Popüler FPS oyunu bugünden itibaren ücretsiz oldu

Oyunu ücretsiz olarak Türk Telekom'un dijital oyun platformu PlayStore üzerinden indirebilirsiniz. 

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle