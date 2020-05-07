Poğaçalara, kurabiyelere çok uygun... Evde nohut unu yapılışı

Malzemeler:

2 su bardağı nohut

1 yemek kaşığı limon suyu

Su

Nasıl yapılır?

Nohudu derin bir kasede bol suyla ıslatın.

İçine limon suyunu da ilave edip bu şekilde 12 saat bekletin.

Ardından süzdüğünüz nohutları fırın tepsisine güzelce yayın.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp nohutları fırında kurutmaya başlayın.

Arada karıştırıp çevirerek nohutları iyice kurutun.

Ardından mutfak robotuna aktardığınız nohutları un haline gelene kadar iyice çekin.

Hazırladığınız unu yeniden fırın tepsisine alıp biraz daha kurutun ancak renginin çok koyulaşmasına izin vermeyin.

İkinci kez kuruttuğunuz nohutları bir kez daha mutfak robotundan geçirip ince bir elek yardımıyla eleyin.

Nohut ununuz hazır. Eğer hala nemli kaldığını düşünüyorsanız fırında 50 derece civarında biraz daha kuruttuktan sonra ağzı sıkıca kapanan bir kavanoza alın.

Nohut ununuzu buzdolabında saklayabilir ve poğaça, kurabiye gibi hamur işlerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Afiyet olsun…