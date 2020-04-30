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Evdehayat
Haber Giriş: 30.04.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

PlayStation oyun fiyatlarında büyük indirim

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PlayStation oyun fiyatlarında büyük indirim
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Sony, Türkiye genelinde yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Popüler oyunların birçoğunun fiyatlarında önemli oranda indirimler yapılırken, fiyatların 90 TL'nin altına düştüğü dikkat çekti. Peki hangi oyunlar indirime girdi?

Sony, tüm zamanını evinde geçirenler için yeni bir kampanya başlattı. Buna göre fiyatı 200 ila 300 TL arasında değişen bir dizi oyunun fiyatı 90 TL'nin altına düştü.

Bugünden itibaren geçerli olan indirimli fiyatlar, 14 Mayıs sabahı sona erecek. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda sonsuz fayda var. İndirime giren oyunlardan dikkat çeken isimler ise şöyle:

God of War - 64,00 TL
Dragon Age: Inquisition GOTY Edition - 44,00 TL
Titanfall 2 - 28,50 TL
Dishonored 2 - 49,00 TL
The Evil Within 2 - 84,00 TL
Tekken 7 - 49,00 TL
Far Cry 5 - 64,00 TL
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Standard Edition - 84,00 TL
Hitman GOTY Edition - 39,00 TL
Blasphemous - 64,00 TL
Fallout 4 - 49,00 TL
Burnout Paradise Remastered - 57,00 TL
Watch Dogs 2 - 76,00 TL
Terminator Resistance - 84,00 TL
XCOM 2 - 58,00 TL
Darksiders III - 84,00 TL
Prey: Digital Deluxe Editon - 89,00 TL
Call of Cthulhu - 49,00 TL

Diğer oyunların indirimli fiyatlarına ise PlayStation Store'un Türkiye sayfasından ulaşabilirsiniz.

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