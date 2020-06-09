PlayStation 5'in tanıtılacağı tarih kesinleşti

PlayStation 4 Pro'nun ardından uzun yıllardır sessizliğini koruyan Sony, beklendiği gibi 2020 yılını geçirmeden yeni oyun konsolu PlayStation 5'i tamamen gün yüzüne çıkarıyor. 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte tüm detaylarının paylaşılması planlanan yeni oyun konsolu, oyun sektörünü de oldukça hareketlendireceğe benziyor.

Yine bu etkinlikte PS5 oyunlarını da paylaşmayı planlayan Sony'nin fiyat bilgisini de duyurma ihtimali söz konusu. Peki Sony PlayStation 5 nasıl olacak?

DUALSENSE

Sony, sürpriz bir hamleyle geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5'in oyun kolu olacak olan Dualsense'i ortaya çıkardı. Sony'nin geçtiğimiz haftalarda resmi blog sayfasında yayınlanan görüntü ve bilgilere göre DualSense, oyunlara yeni his boyutu katması için geliştirildi. Joystick ve mikrofon tuşları siyah renkte bırakılırken, DualSense'in ağırlıklı olarak beyaz renkte olduğu dikkat çekiyor. Dokunmatik yüzey yine mevcut ve tetik tuşlarının da siyah detaylara sahip olduğu görülüyor.



DualSense'in bir diğer yeniliği ise titreşim seviyesinin daha fazla olması. Oyundaki sahneye göre titreşim hissinin DualSense ile en iyi şekilde verilmesi hedefleniyor. DualSense'te pek çok tuş aynı görevi görüyor; ancak Share tuşu, yerini Create tuşuna bırakmış. Kullanıcılar bu tuşa bastığında oyun yayınlarını kaydedebiliyor veya diğer herkesle paylaşabiliyor. DualSense'e dahil edilen hoparlör ve mikrofon da kulaklığa gerek olmadan kullanıcıların sohbet edebilmesine imkan tanıyacak.