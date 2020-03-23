Pırlanta yüzüklerin bakımı nasıl yapılır?

Tabi ki pırlantaların bakımını mücevher satan mağazalarda profesyonel bir şekilde yaptırabilirsiniz ama evde sizin de uygulayabileceğiniz hem pratik hem de maliyetsiz yöntemler mevcut. Denemekte fayda var.

İlk günkü gibi pırıl pırıl olması için…

Bir kapta bir miktar bulaşık deterjanıyla köpürtülmüş su yapıp yüzüğünüzü içinde bekletin. Daha sonra gerek görürseniz yumuşak bir fırçayla tırnak kısımlarını hafifçe fırçalayabilirsiniz. Durulayıp yine yumuşak bir bezle kurulayın. Aynı işlemleri bir çay kaşığı karbonat atılmış ılık suyun içerisinde de yapabilirsiniz.

Önemli uyarılar

-Pırlantalarınızın çizilmemesi için kendi kutusunda veya kesesinde saklayınız.

-Seyahat ederken de pırlantayı muhafaza ettiğiniz kutuyu mutlaka yanınızda götürünüz. Gelişigüzel yerlerde saklanan pırlantalar çizilebilir ve telafisi olmayabilir.

-Mücevherlerinizi aynı kutuda değil ayrı ayrı kutularda muhafaza ediniz.

-Temizlik, yemek gibi ev işlerinizi yaparken pırlanta yüzüğünüzü çıkartın. Dikkat edin, koyduğunuz yeri unutmayın. Yüzüğünüzü hep aynı yere koymaya çalışın.

- Eğer pırlanta yüzüğünüzün taşı oynuyorsa onu mutlaka sabitlettirin ki düşüp kaybolmasın.

- Daha uzun süre ve ışıl ışıl kullanmak için pırlanta bakımını yapmayı ya da yaptırmayı unutmayın.