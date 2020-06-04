Patates graten yapmaya ne dersiniz?
Patates, genellikle ana yemeklerin yanında tercih edilir. Fakat, bu tarifimiz de ana yemeğin ya kendisi. Nefis baharatları ve uzayan kaşar peyniriyle patates grateni çok seveceksiniz. Lafı fazla uzatmadan, işte patates graten tarifi...
Malzemeler:
8 adet patates
1 su bardağı süt
1 paket sıvı krema
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Rendelenmiş kaşar peyniri
3 diş sarımsak
Tuz
Nasıl yapılır?
Patatesleri soyup halka şeklinde ince ince doğrayın.
Ardından geniş bir cam tepsiye alın.
Üzerine rendelenmiş sarımsak, krema, baharatlar ve kaşar peynirin bir kısmını ilave edin ve karıştırın.
Daha sonra fırına verip 200 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkarıp üzerine kalan kaşar peynirini de eşit bir şekilde yayın.
Tekrar fırına verip üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkarınca bir süre dinlendirin.
Dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun...
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