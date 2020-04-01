Patates cipsini evde yapmaya ne dersiniz? Üstelik fırında...

Malzemeler:

3 adet patates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Nasıl yapılır?

Patatesleri soyup mümkün olduğunca aynı incelikte dilimleyin.

Bir kaseye soğuk su doldurup patatesleri bu suda bir süre bekletin.

Bu esnada zeytinyağı ile baharatları başka bir kasede karıştırın.

Patatesleri süzüp kuruladıktan sonra baharatlı zeytinyağına ekleyip güzelce harmanlayın.

İki fırın tepsisine yağlı kağıt serip patateslerinizi üst üste gelmeyecek şekilde tepsiye dizin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.

15’inci dakikada çıkarıp patatesleri ters yüz edin ve tepsiyi yeniden fırınlayın.

Patateslerin diğer yüzünü de 15 dakika pişirip fırından alın.

Çıtır çıtır ev yapımı patates cipsiniz hazır! Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…