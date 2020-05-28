Pas lekesi nasıl çıkarılır? İşte pratik yöntemler...

Banyo fayansınızda pas lekeleri mevcut ise bu noktada limon en büyük yardımcınız olabilir. Paslı alana limon suyu damlatıp sert bir fırça ile güzelce temizleyin. Eğer derin lekeler varsa temizlemek için diş macununu da deneyebilirsiniz.

Bulaşık makinenizde oluşan pas lekelerini de limon tuzu ile temizleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken paslı bölgeye bir miktar limon tuzu döküp sıcak su ile de ıslatmak. Daha sonra bulaşık makinesini boş olarak çalıştırıp bu lekelerden kurtulabilirsiniz.

Eğer kıyafetinize pas lekesi bulaşırsa, lekeli bölgeye limon suyu damlatın. Ardından lekeyi dağıtmadan bir bez yardımıyla silin. Daha sonra çamaşır makinesinde yıkayın. Kıyafetiniz kuruduktan sonra lekenin kaybolduğunu görebilirsiniz.