Pampas otunu ev dekorasyonunda nasıl kullanabilirsiniz?

Saz püskülü olarak da bilinen pampas otu evlere farklı ve hoş bir hava katıyor. Son dönemde pek çok kişi tarafından tercih edilen bu bitki evde doğal esintilerin olmasına zemin hazırlıyor. “Bitki bakımı konusunda çok iyi değilim” diyenlerdenseniz kurutulmuş pampas otuna evinizde yer verebilirsiniz.

Pampas bitkisinin alt kısımlarını keserek vazoya koyabilirsiniz. Bu vazoya sehpa ya da masa gibi alanların üzerine koyarak salonunuzun hareketlenmesini sağlayabilirsiniz.

Neredeyse her evde rastladığımız pampas bitkisini boy aynasının yanına konumlandırabilirsiniz, aynadan yansıyan bitki eve hoş bir hava katacak.

Beyaz ya da krem rengi pampas otu koyu renkli vazoda çok hoş durur. Bu koyu renkli vazoyu yatak odanızın zeminine koyabilirsiniz.

Pampas otlarını renksiz, cam vazo ya da kavanozlara koymak da şahane fikir… Bu sayede bitkinin sapları da görünecek, evdeki doğal hava etkisi artacak.

Evinize renk katmak istiyorsanız pampas bitkisini farklı renklere de boyayabilirsiniz, bunun için bitkilerin üzerine renkli spraylar sıkabilirsiniz.