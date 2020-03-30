Özlem bitiyor! Çıtır çıtır ev yapımı sokak simidi geliyor
Evde kalırken en çok özlediklerimizden biri sokak lezzetleri olsa gerek. Hele yanında güzel demlenmiş bir çayla şöyle çıtır çıtır kızarmış, bol susamlı bir simidin yerini az şey tutuyor. Peki evdeyiz diye simit keyfinden mahrum mu kalalım? Tabii ki hayır… İşte en ala simit fırınlarına taş çıkartacak nefis ev yapımı sokak simidi tarifimiz…
Malzemeler:
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 paket instant maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet yumurta
Aldığı kadar un
Üzeri için:
Yarım çay bardağı pekmez
Yarım çay bardağı su
1 kase susam
Nasıl yapılır?
Maya, şeker, süt ve suyu yoğurma kabında karıştırın.
İçine yumurtayı kırıp yeniden karıştırın.
Azar azar un ve tuz ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün, 1 saat kadar mayalanmasını bekleyin.
Bu esnada susamları bir tavada hafifçe kavurup soğuması için kenara alın.
Mayalanan hamuru ufak bezelere ayırıp bezeleri ince uzun çubuklar halinde şekillendirin.
İki çubuğu birbirine saç örgüsü gibi sarıp uçlarını birleştirerek halka yapın.
Pekmezi sulandırıp hamurları bu suya batırın.
Ardından her tarafını susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra simitlerinizi fırına verin.
Fırınınızın gücüne göre 25-30 dakika kadar pişirdiğiniz simitleri fırından alıp ilk sıcağı çıkınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
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