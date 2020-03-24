Oje lekesi nasıl temizlenir?

Rengarenk bir ojeyi denerken, siz farkında olmadan kıyafetinize damlayablir veya halınıza dökülebilir. Ancak, oje lekesinin nasıl temizlendiği konusunda bilginiz varsa bu lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz.

Eğer ojeniz halıya döküldüyse ve anında farkına vardıysanız, üzerine hemen br miktar aseton dökün. Yaklaşık bir dakika kadar bekletip bir parça pamuk yardımıyla çıkarın. Böylece oje lekesini çıkarırken yayılmasını da engellemiş olursunuz. Ayrıca, limon veya kolonya kullanarak da oje lekesini çıkarabilirsiniz. Oje dökülen yere limon sıkın veya kolonya dökün ve güzelce silin. Lekeden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Kıyafetinize oje lekesi bulaşırsa, ilk olarak bir pamuğa aseton dökün. Kıyafetinizin ters yüzünü çevirip asetonlu pamuğu uygulayın ama kumaşın zarar görmemesi için lekeyi ovmamaya dikkat edin. Oje lekesini çıkardıktan sonra kıyafetinizi yıkayın.