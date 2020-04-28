O nefis tatlıları evinize getiriyoruz! Evde donut tarifi

Malzemeler:

4,5 su bardağı un

1 paket yaş maya

3 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

4 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Üzeri için:

1 paket sütlü çikolata

1 paket bitter çikolata

Dövülmüş fındık

Nasıl yapılır?

Unu yoğurma kabına alın.

Ortasını havuz gibi açıp mayayı ve yumurtaları ilave edin.

Sıvı yağ, süt, tuz ve şekeri de ekleyin.

Son olarak biraz da su ilave edip sıvıları maya eriyene kadar elinizle karıştırın.

Kenardaki unları ortaya doğru toplaya toplaya yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp fırın tepsisine dizin.

Üstlerine un serpin ve streç film gerin ve hamurları mayalanmaları için kenara alın.

Hamurlar mayalanınca ortalarını ufak bir kapakla ya da parmağınızla delin.

Halka şekline gelen hamurları sıvı yağda kızartın.

Hamurları kağıt havlu sarılmış bir tepsiye çıkarıp yağlarının süzülmesini bekleyin.

Bu esnada çikolataları benmaride eritin.

Yağı süzülen ve oda sıcaklığına gelen hamurların bir tarafını bu çikolatalı sosa bulayıp üstlerine dövülmüş fındık serpin.

Donutlarınız yemeye hazırdır! Afiyet olsun…