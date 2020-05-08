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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.05.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Nohut haşladığınızda suyunu dökmeyin! Bakın ne işe yarıyor

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Nohut haşladığınızda suyunu dökmeyin! Bakın ne işe yarıyor
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Sofralarımızın olmazsa olmazı baklagilleri pişirmeden önce genellikle haşlıyor, haşlama suyunu da lavaboya döküyoruz. Ama bu çok büyük bir hata. O haşlama suyuyla hamur işlerinden tatlılara yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki… Aquafaba adı verilen bu sağlıklı suyu biraz mercek altına alalım dedik.

Aquafaba’ genel olarak kuru baklagillerin haşlama suyundan ya da konserve baklagillerin suyundan elde ediliyor. Özellikle nohuttan elde edilen aquafaba oldukça verimli oluyor.

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Besleyici ve lezzetli yemekler arayanlara bakliyatlı tarifler
Besleyici ve lezzetli yemekler arayanlara bakliyatlı tarifler

Yapışkan sıvı olarak da bilinen aquafaba çok büyük bir protein deposu. Üstelik antioksidan maddeler ve sağlıklı yağlar açısından da çok zengin. Yani kesinlikle dökülmemeli.

Üstelik çırpıldığında köpük köpük oluyor ve bağlayıcı özelliğe sahip. Bu özellikleri sayesinde vegan tariflerde yumurta beyazı ve süt yerine kullanımı çok yaygın.
Peki aquafaba’yı mutfakta nasıl kullanabilirsiniz?

-- Süt ürünü olmadan sadece zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile margarin yapmak isteyenler için aquafaba işe yarar bir malzeme.

-- Vegan beslenenler için alternatif tereyağı, mayonez gibi yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılabiliyor.

-- Çırpıldığında tıpkı yumurta beyazı gibi köpük köpük olduğundan mereng yapmaya yarıyor. Yani vegan makaronlar ya da Pavlova pastaları yapabilirsiniz.

-- Şeker ve vanilya ile bir araya geldiğinde krem şantiye dönüşüyor. Böylece birçok şantili tatlıyı veganlaştırmak mümkün.

Yaban Mersinli Vegan Pasta | Mucize Lezzetler
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